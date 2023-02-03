Прибыль Apple резко упала

Квартальная чистая прибыль компании Apple упала на 13,4% до 29,998 млрд долларов

Чистая прибыль Apple за первый квартал 2023 финансового года, который завершился 31 декабря, резко упала до 29,998 миллиарда долларов, или до 1,88 доллара за акцию. Снижение в годовом выражении составило 13,4 процента, указано в отчете компании. За аналогичный период прошлого финансового года прибыль составляла 34,63 миллиарда долларов, или 2,1 доллара на акцию.

Выручка компании также сократилась — на 5,6 процента до 117,2 миллиарда долларов против 123,9 миллиарда годом ранее. Доходы от продажи iPhone в минувшем квартале уменьшились до 65,76 миллиарда долларов, а от продажи компьютеров Mac — до 7,74 миллиарда долларов. В предыдущем году прибыль по этим направлениям составила 71,63 миллиарда и 10,85 миллиарда долларов соответственно.

Финансовые показатели не оправдали ожиданий аналитиков. Так, опрошенные FactSet эксперты прогнозировали прибыль компании на уровне 1,94 доллара на акцию при выручке в 121,4 миллиарда долларов, приводит соответствующие данные «Интерфакс». Доход от продажи iPhone ожидался на уровне 67,8 миллиарда долларов, от продаж Mac — на уровне 9,4 миллиарда долларов.

При этом позитивными факторами стали рост продаж iPad на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,36 миллиарда долларов, и увеличение выручки сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud до 20,77 миллиарда долларов с 19,52 миллиарда годом ранее.

Цена акций Apple на дополнительных торгах после закрытия биржи 2 февраля снизилась на 3,22 процента на фоне публикации отчетности. До объявления о финансовых результатов стоимость ценных бумаг компании выросла на 3,7 процента в ходе основной торговой сессии.