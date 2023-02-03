Сын Берлускони высказался против выступления Зеленского в Италии

Сын Берлускони высказался против выступления Зеленского на фестивале в Сан-Ремо в Италии

Сын бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, исполнительный директор крупнейшей медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони высказался против выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По мнению Белрускони-младшего, видеообращение украинского лидера стало серьезной проблемой для организатора мероприятия, государственной телерадиокорпорации Rai.

«Трудно решить, когда такая просьба поступает к вам напрямую.... Как издатель я не могу сказать, что Rai не может дать ему ход», — указал он.

Пьерсильвио Берлускони добавил, что музыкальный фестиваль не является правильным контекстом для выступления Зеленского, поскольку на кону стоит конфликт.

Ранее стало известно, что в Италии начали сбор подписей против выступления президента Украины на фестивале в Сан-Ремо. Общественные деятели, писатели и журналисты высказались против выступления украинского политика. В созданной петиции говорится о том, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.

