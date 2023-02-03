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11:56, 3 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин провез контрабандой замурованные в бетон 70 килограммов наркотиков

Полиция задержала жителя Новокузнецка, провезшего в Россию наркотики в бетонных блоках

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кемеровской области полицейские изъяли из незаконного оборота 70 килограммов наркотиков, замурованных в бетонные блоки и в таком виде провезенных в Россию контрабандой. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан житель Новокузнецка, подозреваемый в перевозке наркотических средств из-за рубежа под видом строительных материалов. Для этих целей он арендовал склад, где полиция нашла бетонные блоки с запрещенным веществом.

На кадрах, предоставленных МВД, видны блоки, которые разбивают кувалдой полицейские и вынимают пакеты с наркотиками.

Изъяты четыре килограмма героина и более 65 килограммов гашиша общей стоимостью 200 миллионов рублей по ценам черного рынка.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.

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Любовь Ширижик
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