Испания сократила закупки нефти из России почти на 73 процента

CORES: в 2022 году Испания сократила импорт российской нефти почти на 73% до 698 тыс. тонн

По итогам 2022 года Испания импортировала из России 698 тысяч тонн нефти, что почти на 73 процента (72,8 процента) меньше, чем в 2021 году. Такие данные приводит Корпорация стратегических резервов нефтепродуктов (CORES) в отчете на своем сайте.

При этом в целом страна увеличила закупки топлива на 13,2 процента, до 63,59 миллиона тонн. Главным поставщиком в страну стала Нигерия, на которую пришлось 12,8 процента импорта. За ней следуют США с долей в 10,4 процента, Мексика (9,6 процента), Бразилия (8,5 процента) и Ирак (8,2 процента). Около 5,2 процента поставок нефти в Испанию приходится на Казахстан, в то время как на Россию — 1,1 процента (по сравнению с 4,6 процента в 2021 году).

За год Испания существенно нарастила импорт сырья из Центральной и Южной Америки — прирост составил 220 процентов, с Ближнего Востока поставки увеличились на 33,9 процента, а из Северной Америки — на 17,1 процента, в то время как импорт из Европы и Евразии сократился на 20 процентов.

Согласно данным CORES, европейская страна перестала закупать нефть из России с августа прошлого года. Другие страны региона также прекратили или серьезно снизили импорт российского топлива после начала действия эмбарго Евросоюза на морские поставки — мера вступила в силу 5 декабря. Запрет ЕС не касается трубопроводных поставок по нефтепроводу «Дружба», однако многие страны блока пообещали самостоятельно отказаться от них в 2023 году.

К примеру, в декабре прошлого года Россия исчезла из списка экспортеров нефти в Италию, притом что раньше являлась одним из основных поставщиков сырья в страну. За весь 2022 год Италия импортировала 62,5 миллиона тонн нефти, из которых 12,1 миллиона тонн закупила в России (18,5 процента от общего объема поставок).