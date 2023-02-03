Испания сократила закупки нефти из России почти на 73 процента
По итогам 2022 года Испания импортировала из России 698 тысяч тонн нефти, что почти на 73 процента (72,8 процента) меньше, чем в 2021 году. Такие данные приводит Корпорация стратегических резервов нефтепродуктов (CORES) в отчете на своем сайте.
При этом в целом страна увеличила закупки топлива на 13,2 процента, до 63,59 миллиона тонн. Главным поставщиком в страну стала Нигерия, на которую пришлось 12,8 процента импорта. За ней следуют США с долей в 10,4 процента, Мексика (9,6 процента), Бразилия (8,5 процента) и Ирак (8,2 процента). Около 5,2 процента поставок нефти в Испанию приходится на Казахстан, в то время как на Россию — 1,1 процента (по сравнению с 4,6 процента в 2021 году).
За год Испания существенно нарастила импорт сырья из Центральной и Южной Америки — прирост составил 220 процентов, с Ближнего Востока поставки увеличились на 33,9 процента, а из Северной Америки — на 17,1 процента, в то время как импорт из Европы и Евразии сократился на 20 процентов.
Согласно данным CORES, европейская страна перестала закупать нефть из России с августа прошлого года. Другие страны региона также прекратили или серьезно снизили импорт российского топлива после начала действия эмбарго Евросоюза на морские поставки — мера вступила в силу 5 декабря. Запрет ЕС не касается трубопроводных поставок по нефтепроводу «Дружба», однако многие страны блока пообещали самостоятельно отказаться от них в 2023 году.
К примеру, в декабре прошлого года Россия исчезла из списка экспортеров нефти в Италию, притом что раньше являлась одним из основных поставщиков сырья в страну. За весь 2022 год Италия импортировала 62,5 миллиона тонн нефти, из которых 12,1 миллиона тонн закупила в России (18,5 процента от общего объема поставок).