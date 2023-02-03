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11:44, 3 февраля 2023Ценности

Ким Кардашьян снялась без макияжа и привлекла внимание фанатов одной деталью

Телезвезда Ким Кардашьян намекнула на роман с Дрейком на видео без макияжа

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала естественную внешность и привлекла внимание зрителей одной деталью. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Бизнесвумен опубликовала видео, в котором снялась без макияжа, чтобы продемонстрировать уход за кожей средствами собственного бренда Skkn. Знаменитость позировала в топе своей марки Skims черного цвета с собранными в хвост волосами. Все действия предпринимательница проделывала под песню рэпера Дрейка Treacherous Twins.

Поклонники обратили внимание на трек, который Кардашьян использовала во время монтажа ролика. В частности, телезвезда наложила на видео мелодию с фразой «пятьсот миллионов на лицо, чувствую себя К.». Фанаты предположили, что таким образом она намекнула на роман с хип-хоп-исполнителем.

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«Интересно, зачем Ким использовала трек Дрейка?», «Постоянное повторение этой строчки сводит меня с ума», «Надеюсь, Ким и Дрейк возобновили роман», «Намеки?» — высказывались пользователи сети в многочисленных комментариях.

Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом после семи лет брака. Позже стало известно, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется.

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Майя Пономаренко
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