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14:40, 3 февраля 2023Экономика

Брат Бориса Джонсона сбежал из компании скандального индийского миллиардера

Guardian: брат Бориса Джонсона покинул компанию, связанную с индийским миллиардером Адани

Фото: Phil Noble / Reuters

Младший брат бывшего премьер-министра Бориса ДжонсонаДжо Джонсон — покинул пост члена совета директоров инвесткомпании Elara Capital, которую связывают со скандальным индийским миллиардером Гаутамой Адани. Об этом узнала The Guardian.

Джонсон пришел в Elara Capital в июне прошлого года «в надежде укрепить торговые и финансовые связи Великобритании и Индии». «По имеющейся у меня информации, Elara Capital действовала в строгом соответствии с законодательством и требованиями регуляторов. Но я должен признать, что на этой должности требуется гораздо более широкий уровень экспертных знаний в специфических областях финансового регулирования, чем я полагал ранее, поэтому я принял решение уйти», — объяснил Джонсон, почему решил сбежать из компании Адани.

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Ранее инвестиционная компания Hindenburg Research обвинила Elara в помощи компаниям Adani Group, речь шла о манипулировании ценами на акции и мошенничестве с бухгалтерским учетом. На этом фоне обесценивание акций Adani Groupт превысило 100 миллиардов долларов. Они начали падать после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик и финансовых махинаций.

На этом фоне Адани потерял статус богатейшего человека в Азии, опустившись в рейтинге самых богатых людей мира Forbes с 3-го на 16-е место. Состояние бизнесмена снизилось почти на 50 миллиардов долларов. Падение капитализации Adani Group 3 февраля превысило 120 миллиардов долларов, что составляет около половины начальной рыночной стоимости компании.

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Платон Щукин
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