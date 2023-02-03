Женщина подала на развод после неожиданной просьбы мужа

Женщина подала на развод после просьбы мужа пройти тест на отцовство

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его жена подала на развод после его неожиданной просьбы, связанной с их ребенком. Он рассказал, что он захотел сделать ДНК-тест на отцовство, так как их ребенок не похож ни на него, ни на супругу. Женщина поначалу согласилась на предложение мужа, но затем решила развестись с ним.

Автор поста рассказал, что они с женой вместе уже четыре года, а их сын родился год назад. Он отметил, что у него с женой голубые глаза и светлая кожа, но их ребенок смуглый, а его глаза темно-коричневые. По этой причине мужчина и члены его семьи начали задумываться о том, действительно ли он является биологическим отцом ребенка. «Я читал слишком много ужасов на эту тему в интернете», — добавил он.

Однажды, по словам рассказчика, он в штуку спросил супругу уверена ли она в том, что он отец ребенка. «Она сказала, что малыш мой, естественно. Я опустил ситуацию на некоторое время, но у меня все еще были сомнения», — признался он.

«Недавно я все же сказал жене, что намерен пройти тест на отцовство, чтобы избавиться от сомнений. Она согласилась», — рассказал герой истории. Однако несколько недель назад мужчина вернулся в пустой дом. Его супруга ушла из дома, забрав ребенка, а на кровати оставила результаты теста на отцовство и заявление на развод.

«Малыш на 100 процентов мой. Теперь я вижу его только по выходным. Кроме того, я потерял самую удивительную женщину, которую я когда-либо знал», — заключил автор.

В комментариях под постом многие пользователи предположили, что проблема их брака была не только в сомнениях автора. По мнению большинства, раз в отцовстве сомневался не только сам мужчина, но и его друзья и члены семьи, то супруге героя истории наверняка неоднократно намекали на то, что она могла изменять мужу.