Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:59, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Женщина подала на развод после неожиданной просьбы мужа

Женщина подала на развод после просьбы мужа пройти тест на отцовство

Фото: Eric Ward / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его жена подала на развод после его неожиданной просьбы, связанной с их ребенком. Он рассказал, что он захотел сделать ДНК-тест на отцовство, так как их ребенок не похож ни на него, ни на супругу. Женщина поначалу согласилась на предложение мужа, но затем решила развестись с ним.

Автор поста рассказал, что они с женой вместе уже четыре года, а их сын родился год назад. Он отметил, что у него с женой голубые глаза и светлая кожа, но их ребенок смуглый, а его глаза темно-коричневые. По этой причине мужчина и члены его семьи начали задумываться о том, действительно ли он является биологическим отцом ребенка. «Я читал слишком много ужасов на эту тему в интернете», — добавил он.

Однажды, по словам рассказчика, он в штуку спросил супругу уверена ли она в том, что он отец ребенка. «Она сказала, что малыш мой, естественно. Я опустил ситуацию на некоторое время, но у меня все еще были сомнения», — признался он.

Материалы по теме:
«Ревность — основная причина убийств женщин» Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
«Ревность — основная причина убийств женщин»Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
7 августа 2022
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

«Недавно я все же сказал жене, что намерен пройти тест на отцовство, чтобы избавиться от сомнений. Она согласилась», — рассказал герой истории. Однако несколько недель назад мужчина вернулся в пустой дом. Его супруга ушла из дома, забрав ребенка, а на кровати оставила результаты теста на отцовство и заявление на развод.

«Малыш на 100 процентов мой. Теперь я вижу его только по выходным. Кроме того, я потерял самую удивительную женщину, которую я когда-либо знал», — заключил автор.

В комментариях под постом многие пользователи предположили, что проблема их брака была не только в сомнениях автора. По мнению большинства, раз в отцовстве сомневался не только сам мужчина, но и его друзья и члены семьи, то супруге героя истории наверняка неоднократно намекали на то, что она могла изменять мужу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой
Генетический редактор CRISPR модифицировали для выявления рака
Российские военные взяли в полукольцо Угледар
Польские фермеры заявили о риске разорения из-за зерна с Украины
В Брянской области заявили об отражении удара ВСУ с помощью системы ПВО
ЦАР пообещала в полной мере расследовать гибель российских журналистов
Женщина подала на развод после неожиданной просьбы мужа
Россиянам назвали условия для конфискации жилья
В Турции допустили прямое военное столкновение НАТО с Россией
В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.