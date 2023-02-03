Андрей Белоусов призвал регионы наращивать несырьевой экспорт

Задача наращивания несырьевого неэнергетического экспорта России, которая и раньше формулировалась как одна из национальных целей, сегодня приобрела особое значение. Крайне важным является активное вовлечение и участие в этом процессе субъектов Российской Федерации и губернаторского корпуса. Об этом в ходе селекторного совещания с главами регионов по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поставил шесть ключевых задач на среднесрочную перспективу, которые должны быть решены для успешного развития российской экономики. Первой в ряду задач президент России обозначил освоение новых рынков, выстраивание партнерских отношений с дружественными странами.

По словам Андрея Белоусова, многие регионы до настоящего момента были незначительно вовлечены в экспортную повестку и сегодня им необходимо активизировать работу по расширению внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами.

«Не секрет, что до недавнего времени политика по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта выстраивалась в основном по отношению к крупнейшим компаниям и корпорациям, которые составляли каркас экспортного потенциала России. Однако сегодня решить задачу разворота нашего экспортного потенциала на Восток, Юго-Восток и Юг невозможно без вовлечения в этот процесс не только крупных, но и средних компаний и малого бизнеса. Для того чтобы задействовать этот до сих пор ограниченно реализованный потенциал, критически важно проактивное участие в этом процессе субъектов Российской Федерации и губернаторского корпуса», — подчеркнул Андрей Белоусов.

Он отметил, что работа уже ведется. Российский экспортный центр и Министерство экономического развития на федеральном уровне работают над переформатированием и усилением Центров поддержки экспорта в регионах, которые нацелены в том числе на работу с небольшими экспортерами. Но ведущая роль в этом процессе принадлежит исполнительной власти субъектов Федерации.

На совещании представителям субъектов РФ были обозначены важнейшие аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание, для того чтобы реализовать экспортный потенциал регионов.

Среди них:

— личное вовлечение представителей региональной власти в работу по внешнеторговому треку;

— создание и развитие региональных брендов для обеспечения узнаваемости и положительного восприятия продукции регионов на целевых рынках (в том числе посредством участия в международных выставках и бизнес-миссиях, а также продвижения положительного и понятного образа регионов, потребительских качеств их продукта и сильных компетенций через специально создаваемый медиаконтент);

— наращивание компетенций региональных управленческих команд, занимающихся поддержкой экспорта и установлением связей с партнерами за рубежом;

— создание аналитических команд для изучения экспортного потенциала местных компаний и просчета их экспортного пути;

— поддержка малого бизнеса при выходе на международные электронные площадки (с учетом экспертизы РЭЦ);

— создание стратегических документов по развитию экспорта в каждом регионе;

— активное продвижение федеральных мер поддержки среди экспортеров.

«Санкционное давление заставило нас оперативно менять планы развития экспорта. Разработан аналитический инструмент «Тепловая карта мирового импорта», который помогает точечно выявлять перспективные рыночные ниши в странах Азии, Африки и Латинской Америки по отдельным товарным группам и подбирать непосредственных производителей. К концу 2022 года мы провели анализ 40 основных групп экспортных товаров и определили перечень из около 100 предприятий — потенциальных поставщиков с различной степенью экспортной зрелости. Оценка проводилась в отношении 90 дружественных государств. Для эффективного продвижения предприятий на их рынки нам необходим четкий механизм, который в первую очередь будет нацелен на малых и средних экспортеров. Приветствуем предложение о разработке механизма акселерации продвижения экспортеров из числа МСП на новые рынки. Некоторые наработки у нас уже есть», — рассказал на совещании губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Также о своем опыте внедрения мер Регионального экспортного стандарта 2.0 и собственных инструментов в ходе совещания рассказал премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Есть направления, в рамках которых применение инструментов Регионального экспортного стандарта продемонстрировало высокую эффективность. Так, например, по направлению «Обеспечение присутствия на зарубежных рынках» мы формируем сеть представителей Башкортостана за рубежом. Свою деятельность они осуществляют в составе Торгпредств России. Работают в Белоруссии, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. В ближайшее время будут охвачены Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Главная их задача – увеличение экспорта и привлечение прямых иностранных инвестиций. В результате деятельности представителей у нас реализуются совместные с иностранными инвесторами проекты почти на 9,5 миллиарда рублей», — отметил глава Башкирии.

В ходе совещания первый вице-премьер сообщил, что на федеральном уровне планируется измерять качество внедрения субъектами РФ регионального экспортного стандарта и успешность реализации экспортного потенциала региона. По аналогии с анализом работы регионов с региональным инвестиционным стандартом к этой работе будут подключены деловые объединения и Агентство стратегических инициатив.