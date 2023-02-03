«Оренбургнефть» организовала первый в регионе фестиваль ледовых скульптур

При поддержке компании «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Оренбургской области проводится первый фестиваль ледовых скульптур. В город Бузулук приехали скульпторы из Московской, Самарской, Оренбургской областей, Удмуртии и ХМАО — Югры. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Фестиваль организован в честь 60-летия основного добывающего предприятия региона - «Оренбургнефти». Одна из целей фестиваля — повышение престижа профессии нефтяника. В ледовых скульптурах нашли отражение образы буровиков-первопроходцев, а также символы нефтяной отрасли — буровые вышки, качалки, резервуары. Победителей конкурсной части фестиваля определит жюри, которое состоит из деятелей культуры и искусства, представителей предприятия и общественности.

Также в программе фестиваля — показательные выступления фигуристов и массовые катания на катке. Всех гостей и участников фестиваля приветствует аниматор — плюшевый белый мишка. Корпоративный талисман приглашает согреться горячим чаем со свежей выпечкой, принять участие в различных конкурсах и сделать фотографии на память. Белый медведь находится под опекой «Роснефти» с 2014 года. Средства выделяются на изучение арктического хищника, а также на содержание зверя во всех российских зоопарках.

Выставка ледовых скульптур в парке «Нефтяников» продлится до весны.

