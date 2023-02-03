Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:52, 3 февраля 2023Экономика

«Оренбургнефть» организовала первый в регионе фестиваль ледовых скульптур

«Оренбургнефть» организовала первый в регионе фестиваль ледовых скульптур

Фото: ПАО «НК «Роснефть»

При поддержке компании «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Оренбургской области проводится первый фестиваль ледовых скульптур. В город Бузулук приехали скульпторы из Московской, Самарской, Оренбургской областей, Удмуртии и ХМАО — Югры. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Фестиваль организован в честь 60-летия основного добывающего предприятия региона - «Оренбургнефти». Одна из целей фестиваля — повышение престижа профессии нефтяника. В ледовых скульптурах нашли отражение образы буровиков-первопроходцев, а также символы нефтяной отрасли — буровые вышки, качалки, резервуары. Победителей конкурсной части фестиваля определит жюри, которое состоит из деятелей культуры и искусства, представителей предприятия и общественности.

Также в программе фестиваля — показательные выступления фигуристов и массовые катания на катке. Всех гостей и участников фестиваля приветствует аниматор — плюшевый белый мишка. Корпоративный талисман приглашает согреться горячим чаем со свежей выпечкой, принять участие в различных конкурсах и сделать фотографии на память. Белый медведь находится под опекой «Роснефти» с 2014 года. Средства выделяются на изучение арктического хищника, а также на содержание зверя во всех российских зоопарках.

Выставка ледовых скульптур в парке «Нефтяников» продлится до весны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Умер модельер Пако Рабан
Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us
Нападение бульдога на детей в Подмосковье попало на видео
В столице Казахстана задержали мужчину с пистолетом и гранатой
Задержанного администратора канала «Новый век» назвали совладельцем «ВЧК-ОГПУ»
Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков
В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда
Крупнейшая авиакомпания Европы запретила пилотам фотографироваться для соцсетей
Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы
В Крыму рассказали о судьбе национализированного имущества украинских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.