Бывшего главбуха «Укртатнафты» обвинили в присвоении более миллиарда долларов

СБУ заявила, что экс-главбух «Укртатнафты» причастна к присвоению более миллиарда долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭП) предъявила обвинение бывшему главному бухгалтеру компании «Укртатнафта» в том, что она причастна к присвоению 40 миллиардов гривен (более миллиарда долларов). Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

«СБУ и БЭП сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты" — она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение», — сказано в заявлении ведомства.

Согласно сообщению, также было установлено, что «Укртатнафта» производила и реализовывала топливо через сеть АЗС, не уплачивая акцизный налог, хотя эта налоговая нагрузка закладывала цену для потребителей. В результате задолженность по уплате акциза составила 605 миллионов гривен (свыше 16 миллионов долларов). СБУ уточнила, что в рамках уголовных дел о присвоении средств документируется 10 эпизодов преступной деятельности.

Ранее у украинского олигарха Игоря Коломойского, который владел «Укрнафтой» и «Укртатнафтой», СБУ провела обыски. Как сообщалось, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях. Отмечается, что речь, в частности, идет о растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.