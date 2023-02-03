Изготовление петард кончилось для россиянина потерей пальцев и уголовным делом

В Пушкино на потерявшего из-за взрыва петарды пальцы россиянина завели уголовное дело

В подмосковной Пушкино россиянин стал фигурантом уголовного дела после того, как ему оторвало взрывом пальцы. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает издание «МК».

По данным издания, 50-летний мужчина решил хотел порадовать супругу красочным фейерверком, но раскошеливаться не пожелал, решив сделать подарок собственными руками. Изделия были изготовлены с помощью баллончиков из-под сифона и охотничьих спичек. В момент торжества одна сработала, а вот вторая не разорвалась, мужчина стал поправлять спичку в баллончике, и в этот момент раздался взрыв. Он лишился четырех пальцев. Кроме того, на него завели дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Издание отмечает, что травма может стать для фигуранта дела роковой, поскольку он по профессии был изготовителем художественных изделий из металла.

14 января сообщалось, что мужчина погиб в парке на севере Москвы при попытке запустить самодельную петарду.