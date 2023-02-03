В России разработали новые правила проведения ЕГЭ

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в России

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в документе.

В сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия проекта говорится, что участники ЕГЭ смогут менять перечень предметов, которые они указали в заявлении. При наличии уважительных причин также можно будет поменять сроки участия в экзамене.

Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в том месте, где проходит их служба.

Кроме того, планируется поменять дополнительную дату проведения итогового сочинения. Так, вместо первой рабочей среды мая будет вторая среда апреля.

Предполагается, что порядок может вступить в силу с 1 сентября 2023 года. Его действие продлится до 1 сентября 2029 года.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год. Основной этап сдачи выпускного экзамена пройдет с 26 мая по 20 июня. Первый экзамен 26 мая пройдет по географии, литературе и химии, 29 мая — по русскому языку.