Полиция задержала россиянина за отправку в США военной экипировки

Полиция задержала петербуржца за отправку в США военных очков из экипировки «Ратник»

Полиция задержала жителя Петербурга за отправку в США российской военной экипировки «Ратник». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

30-летний мужчина воспользовался услугами почты для доставки запрещенных к вывозу из страны предметов, относящихся к категории «вооружение и военная техника». Он сложил в посылку противоосколочные защитные очки 6Б50, подписав их в декларации как солнцезащитные. Однако их увидели на рентгене, и оперативники отправились за отправителем.

Ему грозит до семи лет лишения свободы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.