SCMP: поставки оружия Запада Украине приведут к циклу насилия и кровопролития

Журналист Мариам Шах заявила, что поставки западного оружия Украине грозят негативными последствиями. Об этом она написала в статье для китайского издания South China Morning Post (SCMP).

Шах предупредила о последствиях накачки оружием Украины и заявила, что эти действия приведут к циклу насилия и кровопролития. По ее словам, на данный момент существует достаточно доказательств, что вооружение для Киева продается на черных рынках всего мира.

«Политика накачивания Украины оружием повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии», — заключила автор статьи.

