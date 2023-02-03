В России подорожали телевизоры из-за высокого спроса

Price.ru: средняя стоимость телевизоров в России в 2022 году увеличилась на 7-10 процентов

Средняя стоимость телевизоров в России в 2022 году увеличилась на 7–10 процентов по сравнению с 2021 годом, спрос взлетел на 12 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ценового агрегатора Price.ru.

Больше всего подорожали телевизоры в сегменте до 50 000 рублей, а средняя стоимость некоторых моделей LG и Samsung выросла более чем на 30 процентов. Например, телевизор Samsung UE-24N4500 вырос в цене на 49 процентов по сравнению с 2021 годом.

Лидерами в прошлом году были LG и Samsung, также высокий спрос зафиксирован на телевизоры китайских производителей и российских брендов «Витязь» (плюс 40 процентов) и Hartens (плюс 514 процентов).

По оценке Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в среднем цена на телевизоры могла вырасти на 10 процентов, но на часть ассортимента показатель в итоге вернулся к уровням начала года. В ассоциации связали это с перераспределением долей производителей — увеличением продаж у менее популярных и известных ранее брендов, а также собственных торговых марок.