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14:54, 4 февраля 2023Россия

Российские войска сбили за сутки 13 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили за сутки 13 украинских беспилотников и «Точку-У» в Донбассе

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российских войск за минувшие сутки сбили в зоне спецоперации 13 беспилотников, запущенных украинской стороной. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что дроны были уничтожены над территориями множества населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Среди них — Белогоровка и Кременная в ЛНР.

Кроме того, в Минобороны заявили, что была сбита тактическая ракета «Точка-У» и четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Оборотновка и Гончаровка Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики.

Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесла поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ, утверждает военное ведомство.

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Антон Похиляк
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