Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 4 февраля 2023Россия

Россиянин застрелил прирученную соседями лису

Житель Камчатки застрелил лису, которую приручили и подкармливали соседи

Фото: Ronald Wittek / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Петропавловске-Камчатском житель местного ТСЖ застрелил лису, которую приручили и подкармливали соседи. Об этом рассказала председательница ТСЖ Юлия, сообщает газета «Аргументы и Факты».

По словам Юлии, мужчина застрелил лисицу 3 февраля на Березовой улице, после чего положил ее в черный пакет и унес. Она добавила, что этого соседа не любят другие жители, потому что у него тяжелый характер. О нем известно, что когда-то он занимал высокую должность, но сейчас находится на пенсии, живет один и постоянно пьет.

Юлия добавила, что все жители ТСЖ хорошо относились к лисе, фотографировали и снимали ее, рассказывали друг другу в чатах, чем покормили.

«Всеобщей любимицей была, нашим так называемым сыном полка. Лисичка осмелела со временем, заходила во дворы, заглядывала в окна, но никто ее не гнал, она уже превратилась чуть ли не в домашнее животное», — рассказала женщина, добавив, что иногда лису гоняли вороны, но она всегда возвращалась.

После убийства лисы жители ТСЖ сразу вызвали полицию, но сотрудникам никто не открыл. Теперь они хотят обратиться в правоохранительные органы с коллективным заявлением, а также выяснить, есть ли у соседа разрешение на оружие, и добиться наказания для него.

В январе сообщалось, что в Волгоградской области двое подростков сняли на видео жестокую расправу над собакой и выложили ролик в интернет. После задержания 17-летние юноши объяснили, что хотели привлечь к себе внимание других пользователей. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил возмездием в случае ударов Украины по Крыму
Уничтожение украинской БМП российской артиллерией в ДНР попало на видео
Европейская страна отказалась от бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Умер сыгравший комиссара в «Полицейской академии» актер
Россиянин застрелил прирученную соседями лису
Певица Бьянка раскрыла свои доходы в начале карьеры
В США назвали проблему поставок вооружения Украине
В Германии захотели выделить больше средств на оборону
Блогер Соболев прокомментировал свое включение в список иноагентов
В российском городе задержали запланировавших госпереворот четырех граждан СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.