Объявлена дата выхода сиквела фильма «Гладиатор»

Deadline: сиквел фильма «Гладиатор» выйдет на экраны 22 ноября 2024 года

Сиквел фильма «Гладиатор» выйдет на экраны 22 ноября 2024 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что во второй части появится актер Пол Мескал (сериал «Нормальные люди»). Действие сиквела развернется через много лет после событий первой картины.

Начиная с 2001 года разрабатываются разные варианты продолжения фильма «Гладиатор». Проект был официально одобрен Paramount Pictures в 2018 году, в конце 2022 года появилась информация о скором начале съемок. Режиссером фильма выступил Ридли Скотт.

Ранее актер Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор». Он сообщил, что обсудил будущий проект с Ридли Скоттом. «Так что я примерно представляю, как он формирует новую историю. Если вы помните, был там паренек, который тоже хотел стать гладиатором. Итак, этот ребенок вырос, и теперь он император <...> В общем это не ремейк. И даже не прямое продолжение. Ну, знаете, 30 лет спустя или что-то в этом роде», — сказал актер.