Присяжные оправдали Илона Маска по иску инвесторов Tesla

Присяжные оправдали Илона Маска по иску инвесторов компании Tesla из-за постов в Twitter

Присяжные оправдали американского миллиардера, главу Tesla и SpaceX Илона Маска по иску инвесторов компании Tesla из-за постов в Twitter. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

Речь идет о твитах Маска 2018 года. «Слава Богу, мудрость народа победила! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности», — написал бизнесмен.

Ранее инвесторы Tesla подали на Маска в суд за его обещание сделать автопроизводителя частной компанией, продав ее акции по 420 долларов за бумагу, однако сделка так и не состоялась. На момент публикации поста акции компании торговались на 15 процентов ниже указанной Маском цены. Его заявление привело к резкому росту на 11 процентов, а затем к падению стоимости бумаг, из-за чего истцы потерпели большие убытки.

При этом ранее для урегулирования ситуации Маск заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla.