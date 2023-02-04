«Википедию» заблокировали в Пакистане

Сайт «Википедия» заблокировали в Пакистане из-за отказа удалить «богохульный» контент

Сайт «Википедия» заблокировали на территории Пакистана из-за того, что сервис не удалил «богохульный» контент по требованию властей страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что ранее управление по телекоммуникациям Пакистана попросило к руководство «Википедии» удалить соответствующий контент в течение 48 часов. На данный момент власти страны все еще ведут переговоры и готовы рассмотреть возможность разблокировать сайт в случае, если «богохульный» контент будет полностью удален.