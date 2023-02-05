Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 5 февраля 2023Мир

Премьер Израиля заявил об угрозе своего убийства

Премьер Израиля Нетаньяху призвал принять меры из-за угрозы его убийства

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ему угрожают убийством, а в стране за последние недели возросло количество случаев подстрекательства в отношении должностных лиц. В связи с этим он призвал правоохранителей принять меры, пишет РИА Новости.

«Мы шокированы призывом Зеэва Раза убить премьер-министра Нетаньяху и министров его правительства. ШАБАК (Служба общей безопасности — прим. «Ленты.ру») и полиция обязаны незамедлительно задержать Раза и других подстрекателей против премьер-министра», — заявила пресс-служба партии «Ликуд», которую и возглавляет политик.

Зеэв Раз — это бывший пилот ВВС Израиля, ранее вызванный на допрос по подозрению в подстрекательстве и угрозах. Он отрицает и то, что его вызывали в полицию, и информацию о покушении. По его словам, речь идет об уже удаленном репосте чужой публикации в соцсетях, которая была сделана не от его имени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Экс-премьер Израиля рассказал о 17 черновиках соглашения России с Украиной
Несколько российских военных сбежали из поезда
Москвичей предупредили о похолодании
В Минобороны сообщили о пресечении действий шести диверсионных групп ВСУ
В ДНР и Херсонской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на донецком направлении
Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении
Близ Угледара уничтожили десятки украинских военных и склад боеприпасов
Тренер рассказал о проблемах со здоровьем у Емельяненко перед прощальным боем
Минобороны отчиталось об уничтожении в Херсонской области гаубиц Д-30 и «Акация»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.