Премьер Израиля заявил об угрозе своего убийства

Премьер Израиля Нетаньяху призвал принять меры из-за угрозы его убийства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ему угрожают убийством, а в стране за последние недели возросло количество случаев подстрекательства в отношении должностных лиц. В связи с этим он призвал правоохранителей принять меры, пишет РИА Новости.

«Мы шокированы призывом Зеэва Раза убить премьер-министра Нетаньяху и министров его правительства. ШАБАК (Служба общей безопасности — прим. «Ленты.ру») и полиция обязаны незамедлительно задержать Раза и других подстрекателей против премьер-министра», — заявила пресс-служба партии «Ликуд», которую и возглавляет политик.

Зеэв Раз — это бывший пилот ВВС Израиля, ранее вызванный на допрос по подозрению в подстрекательстве и угрозах. Он отрицает и то, что его вызывали в полицию, и информацию о покушении. По его словам, речь идет об уже удаленном репосте чужой публикации в соцсетях, которая была сделана не от его имени.