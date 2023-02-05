Несколько российских военных сбежали из поезда

«Ъ»: в Воронежской области несколько военных сбежали из поезда и направились в Москву

В Воронежской области несколько военных, призванных в рамках частичной мобилизации, сошли с поезда без разрешения, сейчас их разыскивают, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 4 февраля в регионе из поезда без разрешения вышли 15 человек. 11 из них вернулись, четверо сбежали и направились в сторону Москвы. По словам источника «Коммерсанта», они не имели при себе оружия.

Telegram-канал Baza при этом утверждает, что поезд покинули шесть военнослужащих в возрасте от 22 до 35 лет. Часть из них могла отправиться в сторону столицы на такси.

Baza также сообщает, что в Москве и Московской области из-за сбежавших усилили наряды ДПС, в отделения полиции направили ориентировки на них. При этом в Воронежской области усиления работы правоохранителей не принималось, добавил «Ъ».

В сентябре 2022 года в Курской области полиция задержала вооруженного контрактника, сбежавшего из воинской части. 43-летний военный с автоматом угнал военный КамАЗ.