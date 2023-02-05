В Польше появились антиукраинские билборды

naTemat: в городе Ченстохова в Польше появились антиукраинские рекламные билборды

В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды. Об этом сообщает издание naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.

На плакатах с надписью «Это не наша война» изображен человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. Нога, которая находится на украинской стороне, представлена в виде протеза.

Сыкульский заявил, что такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.

В январе жители Варшавы вышли на антивоенный митинг, в ходе которого выступили против втягивания Польши в конфликт на Украине. Организаторы марша выражают недовольство тем, что польские политики и СМИ «пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны».