В Европе пожаловались на демографическую зиму

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Европа переживает демографическую зиму

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза переживают демографическую зиму. Об этом он рассказал в интервью газете El Pais.

Боррель считает, что позиции европейских стран слишком различны, и Европе не удалось выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища, соответствующую экономическим и демографическим диспропорциям. «Мы переживаем демографическую зиму», — пожаловался глава дипломатии ЕС.

«Европа нуждается в развитии человеческого потенциала, которого не обеспечивает ее демография. Границы должны быть защищены, но в рамках политической стратегии», — отметил он.

Дипломат подытожил, что Европа не будет строить будущее, становясь закрытой территорией, поэтому в ее же интересах пускать к себе иммигрантов, но нормированным и организованным способом.

Ранее в феврале Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.