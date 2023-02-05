В Европе пожаловались на демографическую зиму
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза переживают демографическую зиму. Об этом он рассказал в интервью газете El Pais.
Боррель считает, что позиции европейских стран слишком различны, и Европе не удалось выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища, соответствующую экономическим и демографическим диспропорциям. «Мы переживаем демографическую зиму», — пожаловался глава дипломатии ЕС.
«Европа нуждается в развитии человеческого потенциала, которого не обеспечивает ее демография. Границы должны быть защищены, но в рамках политической стратегии», — отметил он.
Дипломат подытожил, что Европа не будет строить будущее, становясь закрытой территорией, поэтому в ее же интересах пускать к себе иммигрантов, но нормированным и организованным способом.
Ранее в феврале Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.