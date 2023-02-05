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13:33, 5 февраля 2023Моя страна

Любующегося своим хвостом леопарда заметили в российском заповеднике

Заповедник «Земля леопарда» показал любующегося своим хвостом дальневосточного леопарда

Фото: Bob Brewer / Unsplash

Дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала фотографию любующегося своим хвостом дальневосточного леопарда. Снимок появился в сообществе во «ВКонтакте».

«Посмотрите, как дальневосточный леопард любуется своим прекрасным хвостом. Кажется, что хищник забыл обо всех своих делах на "Земле леопарда"», — говорится в подписи к кадру.

Отмечается, что хвост у самой редкой в мире большой кошки длиннее половины тела — у самцов может достигать 90 сантиметров, а у самок — до 73 сантиметров.

По словам специалистов, с помощью хвоста леопарды изучают обстановку, выражают эмоции, балансируют при ходьбе и приземлениях, меняют направление во время резких поворотов на охоте и прыгают. «Взрослый леопард может прыгнуть с места на высоту до пяти метров», — отметили в заповеднике.

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Варвара Кошечкина
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