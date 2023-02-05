Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 5 февраля 2023Мир

Умер бывший президент Пакистана Мушарраф

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф скончался на 80-м году жизни после болезни

Фото: Pervez Musharraf / Reuters

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в больнице в Дубае после продолжительной болезни в возрасте 79 лет, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Дипмиссия Пакистана в ОАЭ также подтвердила эту информацию. Главнокомандующие армией, флотом и военно-воздушными силами Пакистана выразили соболезнования в связи с его смертью.

Генерал пришел к власти в результате переворота в 1999 году, заняв пост премьер-министра. В 2001-м он объявил себя президентом. Как отмечает агентство, Мушарраф «руководил быстрым экономическим ростом» и «пытался внедрить социально-либеральные ценности в консервативной мусульманской стране». В 2008 году он объявил о своем уходе с поста президента.

В 2014 году Мушаррафу предъявили обвинения в госизмене, которая по законам Пакистана карается смертной казнью или пожизненным заключением. Однако ему разрешили уехать. После этого он жил в эмиграции, в основном, в Лондоне и Дубае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Комментарии отключены
Последние новости
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России
Экс-премьер Израиля заявил об обещании Путина не убивать Зеленского
Назван возможный преемник министра обороны Украины
Арестович заявил о планах России взять под контроль ДНР за три месяца
Командир пожарной части погиб при тушении возгорания в Подмосковье
Александр Емельяненко обратился к брату Федору после поражения в прощальном бою
Умер бывший президент Пакистана Мушарраф
Глава Северной Осетии назвал рядовым явлением попадание под обстрел в Запорожье
В ряде регионов Украины восстановят полноценное электроснабжение
Матвиенко призвала обсудить тему «пробирки Пауэлла» на площадке ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.