Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:33, 5 февраля 2023Ценности

Девушка показала страшные последствия аллергии на татуировку

TikTok-блогерша @ajbeifong показала кожу, пораженную аллергией на татуировку

Кадр: @ajbeifong / TikTok

Пользовательница с никнеймом @ajbeifong показала страшные последствия аллергии на чернила красного цвета после нанесения татуировки. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала кисть с набитым на ней узором. При этом видно, что кожа в данной области покрылась гранулемами. Блогерша отметила, что ранее уже делала тату, однако подобная реакция организма возникла впервые.

Материалы по теме:
Наколи мне купола В Венесуэле прошло крупнейшее в мире тату-шоу
Наколи мне куполаВ Венесуэле прошло крупнейшее в мире тату-шоу
3 февраля 2015
Очень страшная сила Фотогалерея самых знаменитых жертв страсти к улучшению собственной внешности
Очень страшная силаФотогалерея самых знаменитых жертв страсти к улучшению собственной внешности
16 января 2015

Известно, что во многих странах Евросоюза запретили цветные чернила при нанесении тату из-за содержащихся в них вредных химических веществ, отмечает The Sun, однако в Великобритании на данный момент они остаются легальными. При этом была обнаружена связь между дерматитом и красными чернилами, в которых нашли высокое содержание сульфида ртути.

В ноябре 2022 года тату-мастер Владимир Ермак назвал причины, по которым россияне удаляют татуировки с тела. По словам эксперта, чаще всего люди сводят рисунки, которые они сделали в молодости. Вдобавок многие избавляются от татуировок при устройстве на работу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Названы сроки начала строительства забора на границе России и Польши
В ЦСКА одной фразой оценили возможность приглашения Дзюбы
На Украине рассказали об обещаных Израилем технологиях оповещения о ракетах
Запущенный с Байконура метеоспутник «Электро-Л» вышел на орбиту
Стало известно о закрытии посольств ряда арабских и западных стран в Афганистане
В Москве заметили нехватку классических квартир
Мизулина опровергла сообщения о блокировке YouTube в России
Девушка показала страшные последствия аллергии на татуировку
Лукашенко поговорил с Путиным
Последствия давления Евросоюза на Грузию в вопросе отношений с Россией оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.