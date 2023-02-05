Девушка показала страшные последствия аллергии на татуировку

TikTok-блогерша @ajbeifong показала кожу, пораженную аллергией на татуировку

Пользовательница с никнеймом @ajbeifong показала страшные последствия аллергии на чернила красного цвета после нанесения татуировки. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала кисть с набитым на ней узором. При этом видно, что кожа в данной области покрылась гранулемами. Блогерша отметила, что ранее уже делала тату, однако подобная реакция организма возникла впервые.

Известно, что во многих странах Евросоюза запретили цветные чернила при нанесении тату из-за содержащихся в них вредных химических веществ, отмечает The Sun, однако в Великобритании на данный момент они остаются легальными. При этом была обнаружена связь между дерматитом и красными чернилами, в которых нашли высокое содержание сульфида ртути.

В ноябре 2022 года тату-мастер Владимир Ермак назвал причины, по которым россияне удаляют татуировки с тела. По словам эксперта, чаще всего люди сводят рисунки, которые они сделали в молодости. Вдобавок многие избавляются от татуировок при устройстве на работу.