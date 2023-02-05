Психолог рассказала о важности самоанализа для психики

Психолог Лобанова: из-за атипичной рефлексии человек перестает соблюдать моральные нормы

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с RT рассказала о самоанализе и его влиянии на психическое здоровье человека.

По словам Лобановой, в психологии под рефлексией принято понимать способность человека осознавать свое предназначение в жизни. Это не считается патологическим — другое дело, когда рефлексия становится атипичной, отметила психолог.

К примеру, когда человек перестает задумываться и анализировать собственные мысли и поступки, ему становится все равно, как его оценивает окружение, может перестать соблюдать моральные нормы. Специалист подчеркнула, что это повод задуматься о том, что у человека появилось какое-либо расстройство, в том числе и депрессивное.

В качестве самого простого способа обучения рефлексии без помощи психолога Лобанова рекомендовала «постараться заставить себя думать о том, что происходит здесь и сейчас». Второй способ — сконцентрироваться на собственном дыхании.

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