Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:00, 5 февраля 2023Забота о себе

Психолог рассказала о важности самоанализа для психики

Психолог Лобанова: из-за атипичной рефлексии человек перестает соблюдать моральные нормы

Фото: Unsplash

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с RT рассказала о самоанализе и его влиянии на психическое здоровье человека.

По словам Лобановой, в психологии под рефлексией принято понимать способность человека осознавать свое предназначение в жизни. Это не считается патологическим — другое дело, когда рефлексия становится атипичной, отметила психолог.

К примеру, когда человек перестает задумываться и анализировать собственные мысли и поступки, ему становится все равно, как его оценивает окружение, может перестать соблюдать моральные нормы. Специалист подчеркнула, что это повод задуматься о том, что у человека появилось какое-либо расстройство, в том числе и депрессивное.

В качестве самого простого способа обучения рефлексии без помощи психолога Лобанова рекомендовала «постараться заставить себя думать о том, что происходит здесь и сейчас». Второй способ — сконцентрироваться на собственном дыхании.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала способы избавиться от привычки переедать. Она пояснила, что эмоциональный голод можно отличить от естественного, ответив себе на вопрос: принесет ли чувство насыщения и удовлетворения яблоко, каша или другая полезная еда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России
Матвиенко призвала обсудить тему «пробирки Пауэлла» на площадке ООН
Психолог рассказала о важности самоанализа для психики
Шольц заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» суровой зимы
Психолог назвал самый эффективный способ решить проблему
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об использовании ВСУ гражданских для разведки
Глава Северной Осетии с корреспондентами Первого канала попал под обстрел ВСУ
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Посол России заявил о датских наемниках на Украине
Шольц заявил о достижении «консенсуса» с Зеленским об отказе от ударов по России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.