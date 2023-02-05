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11:53, 5 февраля 2023Среда обитания

Более 30 тысяч жителей российского города остались без отопления

В Смоленске без отопления осталась 31 тысяча человек в 293 жилых домах

Фото: PxHere

В Смоленске без отопления остались 293 дома в трех районах города. Об этом сообщает региональное МЧС на своем сайте.

По данным ведомства, причиной отключения отопления 5 февраля стала утечка воды на улице Соболева, а также течь из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистической. В результате без тепла осталась 31 тысяча человек.

Как сообщили в МЧС, на улице Соболева демонтировали поврежденный участок трубы. Кроме того, проводится откачка воды в тепловых камерах в районе улиц Докучаева и Коммунистической.

Ранее крупный прорыв на теплотрассе произошел в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате котельная вынужденно прекратила работу, после чего несколько многоэтажек с населением более трех тысяч жителей остались без отопления и водоснабжения в 40-градусный мороз.

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Константин Лысяков
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