Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:34, 6 февраля 2023Мир

Подсчитано число рухнувших после землетрясения зданий в Турции

Власти Турции сообщили, что после землетрясения обрушились 5606 зданий
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Число обрушенных при землетрясении в Турции зданий составляет 5606. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, передает РИА Новости.

Он призвал граждан не заходить в поврежденные здания, поскольку есть риск дальнейшего обрушения из-за продолжающихся афтершоков.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа заявил, что число погибших в землетрясении достигло 1651 человек. Татар добавил, что ранения получили 11 119 жителей.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска
Великобритания опровергла информацию о гибели своих военных на Украине
Кадыров порассуждал о денацификации Польши
Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни
США назвали нецелесообразным визит Блинкена в Пекин
Раскрыта новая схема мошенничества с «соцвыплатами»
В Белоруссии прокомментировали строительство ВСУ забора на границе
Подсчитано число рухнувших после землетрясения зданий в Турции
Месси признали лучшим футболистом Южной Америки 2022 года
Застенчивый студент увидел 500 девушек на экзамене и лишился чувств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.