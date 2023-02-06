Подсчитано число рухнувших после землетрясения зданий в Турции

Власти Турции сообщили, что после землетрясения обрушились 5606 зданий

Число обрушенных при землетрясении в Турции зданий составляет 5606. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, передает РИА Новости.

Он призвал граждан не заходить в поврежденные здания, поскольку есть риск дальнейшего обрушения из-за продолжающихся афтершоков.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа заявил, что число погибших в землетрясении достигло 1651 человек. Татар добавил, что ранения получили 11 119 жителей.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.