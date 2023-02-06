Умер премьер Чехословакии Штроугал

В Праге умер Любомир Штроугал, 18 лет занимавший пост премьера Чехословакии

В возрасте 98 лет скончался Любомир Штроугал, в течение 18 лет занимавший пост главы правительства Чехословацкой Социалистической Республики. Об этом пишет «Чешское ТВ».

Он умер в Праге после тяжелой и продолжительной болезни.

Органы юстиции предполагали привлечь его к суду в связи с убийством пограничниками людей, пытавшихся перебежать через госграницу на Запад в те годы, когда он возглавлял МВД и кабмин. Но прокурор прекратил уголовное дело Штроугала в связи с его психическим заболеванием. До этого ряд обвинений против политика выдвинули после разделения ЧСФР на Чехию и Словакию в 1992-м.

Он был назначен премьером ЧССР в январе 1970-го. В декабре 1989 Штроугал сложил полномочия члена ЦК КПЧ и сдал мандат депутата Национального собрания, еще через год был исключен из КПЧ «за допущенные злоупотребления».