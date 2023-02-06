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15:20, 6 февраля 2023Экономика

Игорь Сечин назвал бенефициаров мирового энергокризиса

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал бенефициаров мирового энергокризиса

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Отчетность американских нефтяных мейджоров за прошлый год свидетельствует, что в результате разумного отказа от ускоренного энергоперехода, сосредоточившись на добыче традиционных углеводородов, они стали лидерами по капитализации. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на министерской сессии в рамках Индийской энергетической недели ключевого южно-азиатского форума, посвященного вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости.

Он отметил, что при этом компания BP — лидер зеленой повестки — показала другую динамику, не смогла, как ее конкуренты, воспользоваться сложившейся конъюнктурой.

Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) проводится при поддержке правительства Индии с участием всех предприятий государственного сектора и при официальной поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.

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Татьяна Романова
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