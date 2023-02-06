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12:03, 6 февраля 2023Культура

Умер звезда сериала «Мерфи Браун» Чарльз Кимбро

На 87-м году жизни скончался звезда сериала «Мерфи Браун»
Чарльз Кимбро

Чарльз Кимбро. Фото: Sharon Neetles / ZumaPress / Globallookpress.com

На 87-м году жизни скончался американский актер Чарльз Кимбро, наиболее известный по роли ведущего Джима Дайла в сериале «Мерфи Браун», Чарльз Кимбро. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, смерть артиста наступила 11 января, однако новость о кончине звезды подтвердил его сын лишь 5 февраля. О причинах смерти актера не сообщается.

В 1971 году Чарльз Кимбро был номинирован на премию «Тони» в номинации «Лучшая мужская роль» за участие в мюзикле «Компания» Стивена Сондхейма. А в 1990-м он стал номинантом премии «Эмми» как лучший комедийный актер второго плана за роль в ситкоме «Мерфи Браун». В сериале артист участвовал на протяжении десяти сезонов, до 1998-го.

Помимо ролей в кино и мюзиклах, Кимбро занимался озвучиванием персонажей в анимационных проектах. Его голосом говорили герои из мультфильмов «Горбун из Нотр-Дама», «Гриффины», «Пинки и Брейн», «Бэтмен будущего», «Крутые бобры» и «Геркулес».

Анастасия Астахова
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