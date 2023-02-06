Ивлеева показала старое фото и назвала свой комплекс

Ведущая Ивлеева рассказала, что делала начес в школе из-за синдрома маленькой головы

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева поделилась архивным снимком и назвала один из своих комплексов. Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость показала старое фото, на котором позирует в коричневой кожаной куртке с меховым воротом, надетой поверх белого лонгслива и облегающих брюк того же цвета. В качестве обуви телезвезда выбрала высокие сапоги в тон верхней одежды. На размещенном кадре видно, что блогерша сделала начес и надела белый ободок на голову.

В описании к публикации Ивлеева рассказала, что данное изображение было сделано в школе, когда она училась в 10 или 11 классе. «Фоткаться нужно было максимально удачно, так как фотошопом мы не владели (...) А что по начесу, ммм?! Мне кажется, у меня был синдром маленькой головы! Я начесывала себе затылок до неба и боялась что меня рассекретят», — пошутила она.

В ноябре 2022 года Ивлеева пришла на премьеру сериала «Монастырь», в котором сыграла одну из главных ролей, в откровенном образе. Фотографы запечатлели знаменитость в классическом пиджаке на голое тело и брюках черного цвета.