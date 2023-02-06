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12:44, 6 февраля 2023Ценности

Гоар Аветисян воссоздала наряд Doja Cat с кристаллами Swarovski и была обругана

Визажистка Аветисян повторила красный образ Doja Cat с кристаллами и была обругана в сети

Кадр: Telegram-канал Goar Avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян повторила эпатажный образ певицы Doja Cat и была обругана в соцсетях. Пост с преображением она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Блогерша воссоздала наряд рэперши, в котором та посетила показ Schiaparelli, прошедший в рамках Недели моды в Париже. Тогда исполнительница появилась на публике в платье длины миди, кожаной накидке и сапогах в виде ноги. При этом тело знаменитости, в том числе голова и лицо, были покрыты красной краской и 30 тысячами кристаллами бренда Swarovski.

Аветисян, в свою очередь, также нанесла на лицо, шею и руки красную краску, и приклеила к коже аналогичные камни. По словам визажистки, на создание образа Doja Cat ей понадобилось 12 часов, поскольку каждый кристалл размещали на теле вручную. «Возможно, его поймут немногие. (...) Но для меня это образ, взорвавший весь Интернет», — заявила она.

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Подписчики не оценили преображение знаменитости и подвергли ее критике в многочисленных комментариях под роликом. «Только у меня этот образ вызывает страх?», «Выглядит отвратительно», «И мне не понравилось. Ни начало, ни конец. Как-то грязно, а в оригинале потрясающе», «Красный цвет вызывает отвращение», — высказывались поклонники.

В сентябре 2022 года Гоар Аветисян также раскритиковали в сети за продажу программы по похудению после пережитых пластических операций.

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Карина Черных
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