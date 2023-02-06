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09:43, 6 февраля 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась обнаженной

Модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной с макияжем в стиле smoky eyes

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии и поделилась результатом с фанатами. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость позировала голой боком к фотографам на сером фоне, прикрывая обнаженные части тела руками. На размещенном кадре видно, что манекенщица сделала каре и отстригла рваную челку. При этом на ее лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes, а от аксессуаров предпринимательница отказалась.

Бизнесвумен снялась в кожаном плаще, демонстрируя грудь, и черных полупрозрачных колготках. Известно, что авторами съемки выступили братья Лука и Алессандро Морелли.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Пара прожила в браке четыре года. В 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло.

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Карина Черных
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