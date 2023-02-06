Глава «Роснефти» заявил об отсутствии глобальной энергобезопасности

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об отсутствии глобальной энергобезопасности

Действия мирового гегемона, пытающегося любыми средствами сохранить свою гегемонию, разрушили единый энергетический рынок. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на министерской сессии в рамках Индийской энергетической недели — ключевого южно-азиатского форума, посвященного вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день единого глобального энергетического рынка не существует, энергобезопасность перестала быть глобальной.

«В результате этих действий разрушены все принципы рыночной торговли, по сути, отменены рыночное ценообразование, контрактное право, разорваны логистические цепочки, выстраивавшиеся десятилетиями. Иллюстрация — взорванный "Северный поток"», — сказал Игорь Сечин.

По его словам, ярким примером является переформатирование европейского газового рынка. Вопреки здравому смыслу Европу принудили к отказу от долгосрочных контрактов и переходу на спотовое ценообразование. На фоне форсированного зеленого перехода, недоинвестирования традиционной энергетики это привело к беспрецедентному росту цен. «И когда уже с помощью санкций и давления российский конкурент был устранен с европейского рынка, американцы предложили вернуться к долгосрочным контрактам, гарантирующим возвратность инвестиций. Речь идет о банальной недобросовестной конкуренции», — сказал Игорь Сечин.

В итоге Европа полностью лишилась своего главного преимущества — энергобезопасности — доступа к дешевым и надежным российским энергоносителям и вынуждена теперь платить за газ в три-пять раз больше. По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе порядка триллиона евро. В четвертом квартале в Германии зафиксировано падение ВВП на два процента. МВФ прогнозирует рецессию в ключевой экономике Европы. Это касается не только энергетики, а всех отраслей промышленности.

«Наблюдается бегство капитала и перенос производства, в первую очередь в Соединенные Штаты», — отметил глава «Роснефти».

Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) проводится при поддержке правительства Индии с участием всех предприятий государственного сектора и при официальной поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.