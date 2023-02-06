Speedrun откроет третьи Фиджитал Игры в Казани

В Казани стартуют Фиджитал Игры 3 по киберспортивным дисциплинам

В Казани стартуют Фиджитал Игры 3 по киберспортивным дисциплинам. С 5 по 11 февраля пройдут соревнования по скоростному прохождению игр (Speedrun), турниры по Dota 2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом. 11 февраля состоятся шоу-матчи по лазертагу в формате «королевская битва» с участием профессиональных игроков и популярных блогеров.

Всего на Фиджитал Играх выступят более 130 участников из 10 стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Бразилии, Аргентины, Перу, Филиппин, Вьетнама и Камбоджи.

В понедельник, 6 февраля, Игры откроет чемпионат по Speedrun’у — очень динамичной и захватывающей дисциплине, в которой участники проходят игры на скорость. Турнир состоится с 5 по 7 февраля в ИТ-парке. В нем примут участие 4 киберспортивные команды: King of Milfs, speedХАТА, Cheaters и Tesla Squad.

Турнир будут комментировать популярные стримеры Сергей Nuke73 Потапов, Артем Blame Лысенко, Дмитрий insanebb Гуляев и Павел Dailyhardcore Субботин, а ведущим соревнований станет Максим SNAILKICK Киселев.

«В Казань приехали ребята, которые устанавливали рекорды на разных турнирах по Speedrun’у, и мне будет очень интересно посмотреть, как люди умеют так быстро проходить игры. Сама дисциплина очень привлекает. Когда ты находишь какие-то тонкости игры, которые позволяют проходить ее быстрее, это как взлом матрицы», — поделился ожиданиями от турнира Максим SNAILKICK Киселев.

«Speedrun – невероятно сложная дисциплина. Представьте, что вы работаете на заводе и монотонно выполняете одни и те же действия изо дня в день, но вдруг вам нужно научиться делать их так, чтобы выполнять трехдневный план за смену! Эта штука отнимает много ментальных сил, внимания, но дает нереальный буст, когда что-то получается. Это не просто утренний кофе. Это как прыжок с парашютом! Супервыброс адреналина.

В Казани мы увидим то, что еще никто не видел за рубежом. Здесь представлены игры с ретро-консолей, а это очень тяжелые спидраны, где все фрэймы и действия персонажей давно рассчитаны. Ребятам придется изобретать что-то новое, и эти тактики будут очень интересными. На мой взгляд, Speedrun отличается от игры MOBA тем, что требует еще больше усидчивости. Когда ты играешь в онлайн игры, тебя подстегивают твои друзья. А в спидране ты сам с собой и таблицей рекордов. Ты предоставлен самому себе, это нужно выдержать», — рассказал Павел Dailyhardcore Субботин.

«Очень рад, что Speedrun вошел в программу Фиджитал Игр. Эта дисциплина становится все популярнее, а в Казань приехали ребята из топ-5, топ-10 мирового и российского рейтинга. Вас будут ждать высокий профессионализм, дисциплина, самоорганизация и скилл игроков, от которого вы получите удовольствие. Я уверен в ребятах! Все выложатся как минимум на 100 процентов», — отметил Дмитрий insanebb Гуляев.

«Гонки — это такой формат, в котором спидранеры всегда улучшают свои результаты. Ты все время в мыслительном процессе, чтобы спасти свой ран, избежать препятствия и добиться победы. Соперники интересные. В каждой команде есть свои лидеры, так что баланс сил соблюден. Не буду загадывать, кто победит. Можно установить мировой рекорд дома рядом с ковром на стене, а здесь другие условия, много факторов влияет. Спидраны появились давно, но сейчас набирают популярность. Это очень техничная, комплексная тема, которой увлекаются люди разных возрастов», — отметил игрок команды speedХАТА Антон dakkaduck Беляков.

Ознакомиться с правилами Speedrun’а и расписанием турнира можно на официальном сайте Игр Будущего.

Турнир будет транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK — VK Play и VK. Подключиться можно по ссылке.

