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13:24, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

Гузеева прокомментировала слухи об эмиграции

Телеведущая Гузеева раскритиковала журналистов за распространение слухов о ее эмиграции

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева раскритиковала журналистов за распространение слухов о ее эмиграции. Сообщения о ее отъезде из России в Израиль телеведущая прокомментировала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Пост посвящается особо придурочным журналюгам. Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь. Боже мой, какие же дебилы, которые собирают сплетни», — написала она.

Также Гузеева пошутила, что во избежание слухов ей нужно было в «письменном виде» попросить разрешения поехать за границу. «Можно было мне столько пахать, а потом улететь на пять дней в безвизовую страну теплую, к морю», — заключила она.

В ноябре 2022 года Гузеева ответила на критику в своей адрес. «Ой, друзья, что же вы меня все критикуете. И такая я, и сякая. Как говорится, критикуй, не критикуй — все равно получишь... Хорошего вам всем дня», — сказала она. Ролик, посвященный недоброжелателям, ведущая записала во время массажа головы в SPA-центре.

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Денис Савосин
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