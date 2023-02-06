ЕС заявил о готовности помочь Турции и Сирии после землетрясения

Глава евродипломатии Боррель: ЕС готов помочь Турции и Сирии после землетрясения

Европейский союз (ЕС) готов помочь Турции и Сирии после мощного землетрясения, которое произошло на территории этих государств. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

«Разрушительное землетрясение сотрясло Турцию и Сирию сегодня утром, унеся жизни сотен людей и нанеся ранения многим. Наши мысли с народом Турции и Сирии», — высказался глава евродипломатии.

О готовности помочь Турции и Сирии также заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. «Поскольку Швеция председательствует в Совете ЕС, мы собираемся обратиться к [главе МИД Турции] Мевлюту Чавушоглу и к Сирии для координации усилий ЕС по оказанию помощи этим странам в этой катастрофе», — уточнил он.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате землетрясения, которое произошло на юге Турции, в стране погибли как минимум 284 человека. До этого в сирийском Минздраве сообщили, что число жертв мощного землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус выросло до 237 человек.