С начала года полицейские задержали 23 пособника ВСУ в Херсонской области

Полицейские задержали 23 пособника ВСУ и изъяли 627 единиц оружия под Херсоном в 2023 году

Полицейские с начала года задержали 23 пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сторонники ВСУ были членами диверсионно-разведывательной группы, корректировщиками или наблюдателями.

Кроме того, в январе 2023 года полицейские изъяли 627 единиц оружия, 30 тысяч патронов, 20 килограмм взрывчатых веществ, 21 взрывное устройство, 192 гранаты и гранатометные выстрелы.

Сотрудники МВД обнаружили 51 килограмм наркотиков и 27 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и выявили 49 фактов фактов незаконной торговли алкоголем. А сотрудники ДПС ГИБДД пресекли 56 фактов перевозки сельскохозяйственной продукции без специальных документов. «Полицейские выявили и изъяли 18471 экземпляр запрещенной экстремистской литературы», — добавили в ведомстве.