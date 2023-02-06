Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 6 февраля 2023Силовые структуры

С начала года полицейские задержали 23 пособника ВСУ в Херсонской области

Полицейские задержали 23 пособника ВСУ и изъяли 627 единиц оружия под Херсоном в 2023 году
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Полицейские с начала года задержали 23 пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сторонники ВСУ были членами диверсионно-разведывательной группы, корректировщиками или наблюдателями.

Кроме того, в январе 2023 года полицейские изъяли 627 единиц оружия, 30 тысяч патронов, 20 килограмм взрывчатых веществ, 21 взрывное устройство, 192 гранаты и гранатометные выстрелы.

Сотрудники МВД обнаружили 51 килограмм наркотиков и 27 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и выявили 49 фактов фактов незаконной торговли алкоголем. А сотрудники ДПС ГИБДД пресекли 56 фактов перевозки сельскохозяйственной продукции без специальных документов. «Полицейские выявили и изъяли 18471 экземпляр запрещенной экстремистской литературы», — добавили в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Турции зафиксировано новое землетрясение
Употребление корицы связали с улучшением памяти и обучения
В России рухнули продажи легковых автомобилей
Стало известно о закрытии еще одного аэропорта Турции после землетрясения
Эштон Кутчер не узнал Гарри Стайлса и похвалил его за пение в караоке
На российской трассе автомобиль насмерть сбил мужчину и попал на видео
Раскрыта судьба знаменитого кинотеатра в Доме на набережной
Названа визуально старящая женщин популярная стрижка
С начала года полицейские задержали 23 пособника ВСУ в Херсонской области
Стало известно о землетрясении в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.