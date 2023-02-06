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13:43, 6 февраля 2023Путешествия

Эксперт по безопасности перечислил туристам меры предосторожности в отеле

Express: при заселении в отель туристам следует осматривать замки на двери номера

Фото: Swen Pfoertner / dpa / Globallookpress.com

Бывший генеральный директор пограничных войск Великобритании (UK Border Force) и директор охранного предприятия Global Secure Accreditation Брайан Мур (Brian Moore) дал путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах и перечислил основные меры предосторожности. Об этом пишет Express.

В первую очередь, по словам эксперта, туристам при заселении в отель следует осматривать замки на двери номера. «По прибытии проверьте наличие неисправных замков, убедитесь, что дверь полностью закрывается, когда вы выходите из комнаты. О любых возникших проблемах немедленно сообщите персоналу гостиницы», — посоветовал он.

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Кроме того, Мур порекомендовал отдыхающим брать с собой в отпуск дверной клин или запросить его у персонала гостиницы в качестве дополнительной защиты от незваных гостей. «Также никогда не произносите номер своей комнаты вслух. Это не позволит злоумышленнику получить ключ на стойке регистрации, притворившись вашим знакомым», — добавил специалист по безопасности.

Все ценные вещи он предложил хранить в сейфе отеля. Если сейф отсутствует, чемоданы и сумки следует закрывать на замок. В заключение Мур отметил важность использования таблички «не беспокоить» при проживании в гостинице. «Оставьте табличку "не беспокоить" на двери вашей комнаты, когда уходите, чтобы создать иллюзию, что вы находитесь внутри, — пояснил он. — Персонал отеля не будет входить в номер с табличкой "не беспокоить", также это может отпугнуть воров».

Ранее директор по работе с клиентами платформы отзывов Feefo Ким Берджесс назвала способ отличить фейковые отзывы об отелях в интернете от подлинных. Сотрудники мест размещения, например, работники отеля могут сами писать отзывы, чтобы повысить его рейтинг. Кроме того, платформы для отзывов используют мошенники, чтобы обманывать туристов.

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Валентина Процкова
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