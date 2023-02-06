На Маросейке отремонтировали жилой дом начала прошлого века

На Маросейке отремонтировали известный по фильму «Покровские ворота» дом начала XX века

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершилось комплексное обновление здания, расположенного по адресу: улица Маросейка, дом 13, строение 3. Рабочие заменили инженерные коммуникации и привели в порядок фасад, крышу и подвал. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Провели большую работу по восстановлению дома 13 (строение 3) на улице Маросейке. Для того чтобы сохранить первозданную красоту дома с почти столетней историей, разработали уникальный проект проведения работ. Подобрали качественные отечественные материалы, современные технологии», — рассказал Владимир Кожиченков, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы.

Ремонт начали с расчистки и обновления штукатурного слоя фасада. Рабочие заделали трещины, восстановили поврежденные участки кирпичной кладки и отсутствующие фрагменты лепнины. Затем они нанесли на фасад биозащитный состав и современные стойкие краски, сохранив при этом изначальную цветовую гамму. Кроме того, специалисты заменили водосточные трубы и отливы, а цоколь здания заново оштукатурили.

На крыше поменяли обрешетку и кровлю, деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, а температурно-влажностный режим выровняли с помощью современных теплоизоляционных материалов.

Дом построили в 1912 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассического стиля. План строения сложный: на уровне первого этажа есть сквозной проезд во двор. Неповторимый вид зданию придают окна разной формы, выделенные наличниками, сандриками и подоконными карнизами. При этом некоторые проемы углублены в фасад. Вход представляет собой нишу с порталом. Строение также оформляют межэтажные и венчающие карнизы по периметру.

Дом известен по фильму Михаила Козакова «Покровские ворота»: через его двор проезжали на мотоцикле герои Олега Меньшикова и Леонида Машкова — Костик Ромин и Савранский.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В программу включено более 28,5 тысячи домов общей площадью свыше 275 миллионов квадратных метров. В них запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 112 тысяч лифтов.

Чтобы уточнить сроки и виды работ по программе капремонта, составляют так называемые краткосрочные планы реализации. В план на 2021–2023 годы вошло 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В этом году ремонт начнется в 2,3 тысячи домов.