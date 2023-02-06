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15:39, 6 февраля 2023Мир

Трамп остался без поддержки главных спонсоров республиканцев

Bloomberg: крупнейшие спонсоры республиканцев не поддержат Трампа на президентских выборах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, по всей видимости, остался без поддержки главных спонсоров Республиканской партии на грядущих выборах главы Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, организация Americans for Prosperity (AFP), созданная одними из крупнейших спонсоров республиканцев миллиардерами Чарльзом и Дэвидом Кохом, сообщила, что планирует поддержать другого кандидата, который будет иметь более высокие шансы на победу и «сможет повести страну вперед». Соответствующее заявление содержалось в памятке, которую организация распространила среди сотрудников и активистов.

В тексте отмечалось, что США должны преодолеть политическую ситуацию, которая складывалась на протяжении последних нескольких лет, и лучше всего для этой цели подойдет лидер, который будет символизировать новую главу в истории страны.

«Американцы показали, что они готовы двигаться дальше, и AFP поможет им в этом», — подчеркивалось в документе. При этом, о какой именно поддержке идет речь, в памятке не уточнялось.

В ноябре прошлого года Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и официально объявил о своем участии в выборах в 2024 году.

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Варвара Кошечкина
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