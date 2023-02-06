Ведущая «Дома-2» родила дочь

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова родила дочь и назвала ее Анна

Известная российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова родила дочь. Фотографию с новорожденной 45-летняя артистка опубликовала в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Телеведущая рассказала, что назвала дочь Анной. «Привет, мир! Я Аня. 6.02.2023», — написала она от лица ребенка.

Ранее Орлова сообщила, что во время беременности поправилась на 16 килограммов, из-за чего начала испытывать боль в спине. 16 января артистка пожаловалась на непроходящий во время беременности насморк. По словам Орловой, от ринита ей не помогали даже капли.

Орлова сообщила о беременности в сентябре 2022 года. В ноябре она призналась, что в первом триместре страдала от сильного токсикоза, однако затем самочувствие ведущей нормализовалось.

Дочь стала вторым ребенком Орловой: у нее также есть 21-летний сын Артем от первого брака.