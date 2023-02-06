Россиянин 22 года скрывался в другом регионе после убийства в 2001 году

В Иркутске россиянин получил срок за убийство 22-летней давности

В Иркутске 42-летний россиянин получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере двух миллионов рублей за убийство 22-летней давности. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте 2001 года в подземном гараже на улице Октябрьского района осужденный поругался с 20-летним приятелем своей родственницы. Мужчины были пьяны, разговор на повышенных тонах перешел в конфликт, и в какой-то момент злоумышленник выхватил пистолет ТТ из которого сделал выстрел в голову соперника. После расправы он подделал паспорт, изменил свои данные и уехал жить в другой регион страны.

В августе 2022 года следователями СК при содействии криминалистов и сотрудников уголовного розыска местонахождение подозреваемого было установлено. Группа захвата задержала его в Краснодаре, после чего он был этапирован в Иркутск и помещен в СИЗО.

