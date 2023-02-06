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20:53, 6 февраля 2023Силовые структуры

Россиянка избила деревянной лопатой сожителя и прибывшего к ним сотрудника МВД

В Башкирии женщина избила деревянной лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Башкирии 55-летняя местная жительница напала на сожителя и приехавшего к ним полицейского. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, оперуполномоченный ОМВД России по Белорецкому району приехал в дом к фигурантке и ее сожителю, чтобы доставить их в отдел по делу о краже. Женщину это разозлило, а когда мужчина направился с полицейским к машине, она взяла деревянную лопату и ударила правоохранителя по голове и спине. Затем россиянка разбила стекло служебного авто. Вскоре ее остановили и доставили в участок.

В больницу обратился не только сотрудник МВД, но и сожитель фигурантки, которого она также избила, уточняет РИА Новости.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) УК РФ.

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Екатерина Власова
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