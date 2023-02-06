«Газпром нефть» стала лучшим работодателем нефтяной отрасли для молодежи

Студенты назвали «Газпром нефть» лучшим работодателем для начала карьеры в отрасли

Студенты назвали «Газпром нефть» лучшим работодателем для начала карьеры в отрасли. Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» стала самой привлекательной нефтяной компанией для начала карьеры студентов и выпускников нефтегазовых специальностей по данным рейтинга лучших работодателей FutureToday. Исследование проводилось в 30 ведущих вузах России по итогам 2022 года.

В опросе приняли участие студенты старших курсов. Для выбора лучших работодателей в конкретных отраслях аналитики изучили предпочтения учащихся на профильных факультетах (участие в опросе приняли 15 процентов от общей численности студентов выпускного и предвыпускного курсов, включая бакалавров, специалистов и магистров 2022-2023 годов выпуска).

В числе основных факторов привлекательности работодателей молодые специалисты отмечают современную корпоративную культуру, возможность карьерного развития, технологичность бизнеса и наличие значимых для общества амбициозных проектов. Также принимаются во внимание устойчивость компании на рынке и ее социальная политика.