Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии, Европы и США

Saudi Aramco неожиданно повысила цены на нефть для Азии, Европы и США

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco неожиданно повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США, пишет Bloomberg.

Эти шаги были предприняты, несмотря на то, что цены на нефть упали примерно на семь процентов в этом году. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии выросла на 20 центов. Королевство также подняло все цены для европейских покупателей на 2 доллара за баррель, большинство цен для США — на 30 центов.

Это первое повышение с сентября, оно идет вразрез с опросом, проведенным Bloomberg. Эксперты предсказывали снижение на 20 центов. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и конкурентом России этом рынке. Китай, Япония, Южная Корея и Индия являются главными покупателями сырья из королевства.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии создадут компанию, которая с целью снижения зависимости страны от нефти и расширения добычи других полезных ископаемых займется инвестициями в горнодобывающие активы по всему миру.