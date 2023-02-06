Стало известно о занятии российскими войсками выгодных позиций в районе Северска

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВС России заняли выгодные позиции в районе Северска

Ситуация в районе Северска Донецкой народной республики (ДНР) значительно ухудшилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российским войскам за минувшие выходные удалось в ходе наступления занять выгодные позиции и рубежи.

«Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику», — уточнил Марочко.

Офицер НМ ЛНР также отметил, что ВС России на постоянной основе введут поражение скоплений живой силы и техники противника, что вынуждает украинское командование увеличивать поставки вооружения и военных на данном направлении.

Ранее Марочко сообщил, что бойцы ВСУ дезертируют из-за наступления российских войск под Кременной. По его словам, морально-психологическое состояние украинских военнослужащих находится на низком уровне.